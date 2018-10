Talisca poderá ser vendido

Desde o seu empréstimo para o Besiktas que as relações entre Benfica e Anderson Talisca foram cortadas e muitas foram as acusações trocadas ao longo desta época.

A verdade é que Talisca ainda pertence aos quadros do Benfica mas este não pretende voltar e os encarnados já não contam com ele.

O médio brasileiro já veio a público manifestar a sua vontade de continuar na Turquia mas sabe do interesse de outros clubes.

«Sei que há alguns clubes que me querem e que o Benfica quer vender-me para fazer dinheiro. Redescobri-me no Besiktas e quero ficar mais uma temporada para continuar a evoluir. Já disse ao Benfica que estou feliz aqui e que espero ficar mais uma época, pelo menos.»

Talisca está cedido até Junho deste ano com opção de renovação por mais um ano. Os turcos não têm dinheiro para bater a cláusula do médio e por isso têm de o deixar sai caso apareça uma proposta no valor da sua cláusula. Temos assim, de um lado, um jogador satisfeito com a sua situação actual, ao ponto de querer dar-lhe continuidade; mas do outro lado está o clube detentor do seu passe e que, certamente, não perderá a oportunidade de vender o médio brasileiro, realizando assim um bom encaixe financeiro.

Temos assim em perspectiva um possível braço-de-ferro entre o jogador e o Benfica. Veremos o que o defeso tem reservado para as duas partes.

O brasileiro tem sido um dos principais destaques no Besiktas com 14 golos em 29 jogos. Com a boa temporada que tem feito, Talisca atraiu o interesse de clubes como o Manchester United e o Mónaco, que segundo a "France Football" pretendem contratar o jogador já no mercado de Verão.