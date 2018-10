UEFA Futsal Cup: Inter Movistar esmaga Sporting e conquista título (7-0)

Na Almaty Arena o sonho leonino na UEFA Futsal Cup juntou todos os portugueses em torno do duelo entre o Sporting CP e o Inter Movistar. Na quadra os leões entraram muito activos, e Leo e Merlim ficaram perto do golo nos instantes iniciais. O luso Ricardinho respondeu e causou alguns calafrios ao leão Marcão. O Inter continuou a carregar e Bastezini inaugurou o marcador, numa fase em que o Sporting apresentava várias dificuldades posicionais. Os leões reagiram, mas Diogo falhou escandalosamente o empate. Quem não marca sofre, e Ricardinho não hesitou em servir Lolo para o 2-0. O Sporting chegou ao intervalo em desvantagem injustamente, mas em finais desta qualidade a frieza e a eficácia são fundamentais e o Inter soube aproveitar os deslizes dos portugueses.

No segundo tempo os leões entraram mais agressivos na quadra, em busca de reduzir a diferença. A verdade é que o Inter chegou ao 3-0 na marcação de um livre mal assinalado pelo árbitro do jogo. Pouco depois os espanhóis voltaram a fazer estragos e chegaram ao 4-0, para desespero dos sportinguistas. Nos 15 minutos finais o Sporting apostou no 5 para 4, numa tentativa total de minimizar os estragos. Nesta fase, foco para um festival de golos falhados do Sporting por intermédio de Fortino e Dieguinho. O quinto e sexto golo do Inter não tardaram e Ricardinho não podia ficar de fora do placar de marcadores do encontro. O melhor do mundo não ficou por ali e fez o 7-0, depois de Deo ter rematado à barra dos espanhóis. É o quarto título europeu do Inter e é a segunda final perdida do Sporting nesta prova.