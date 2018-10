Benfica: Jonas, o atirador implacável

Em Portugal desde 2014, Jonas rapidamente convenceu os benfiquistas de que viria para a Luz para iluminar as redes contrárias com magia, técnica e muitos, muitos golos. Só em jogos da Liga lusa Jonas soma 83 tiros fulminantes nas balizas adversárias, e nas duas últimas épocas foi, inclusive, eleito o melhor jogador da prova.

Na presente temporada o brasileiro foi obrigado a afastar a pistola dos relvados durante alguns meses, mas nem os problemas físicos impediram o goleador de regressar à competição, e com balas novas para disparar. A vitória encarnada diante o Estoril mostrou que fazer golos é a praia de Jonas. O dianteiro fez os dois tentos do triunfo das águias, numa partida em que a equipa apresentou inúmeras dificuldades para bater o conjunto da linha. Nos momentos críticos é Jonas que aparece entre os defesas para concretizar o golo, que surge de desmarcações quase inalcansáveis para a maioria dos avançados. Seja de grande penalidade, dentro da área ou do meio da rua, o brasileiro não facilita e faz o gosto ao pé sem pedir licença.

Mesmo sem ter participado em grande parte da temporada, o pistoleiro já alinhou em 17 dos 31 duelos do Benfica na Liga, tendo já somado 11 golos. O registo é ainda mais positivo ao analisar que o brasileiro actuou em 1158 minutos, o que significa que precisa, em média, de apenas 106 minutos para festejar um tento. Este é o segundo melhor registo do Campeonato, apenas superado por Bas Dost, que necessita de 79 minutos para fazer o gosto ao pé. O ainda melhor artilheiro das águias Mitroglou tem 15 golos, mas precisou de jogar 2141 minutos, ou seja, precisa de 144 minutos para marcar um tento. O grego tem estado apagado nos últimos jogos, mas Jonas parece renascido e é já um dos melhores marcadores estrangeiros da História do emblema da Luz.