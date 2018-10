Real Madrid x Atlético: Ronaldo e pouco mais (3-0)

Num jogo sem grande história, o Real Madrid deu um grande passo para chegar à final de Cardiff. Os blancos venceram o Atlético de Madrid por 3-0 com um hat-trick de Cristiano Ronaldo.

Depois do primeiro golo, aos 10’, o Real Madrid fez descer as suas linhas e entregou o jogo ao Atlético, coisa a que a equipa de Simeone não está habituada nestes jogos.

Passaram 63 minutos até chegar o segundo golo do jogo. Nesse intervalo de tempo o jogo foi ‘dominado’ pelo Atlético de Madrid, mas a equipa visitante não conseguia dominar na real essência da palavra. Chegava ao último terço do campo e não conseguia decidir bem, não causando quase nenhuma situação de perigo. Só Gameiro isolado e Godín, que rematou para as nuvens.

O hat-trick do português foi consumado perto do final, com um remate à entrada da pequena área com tempo para dominar, escolher o lado e pô-la lá dentro. Tudo fácil.

Num jogo em que nenhuma das equipas esteve bem, apenas os golos de Cristiano Ronaldo tiraram a sonolência a quem via o jogo. Com os tiros certeiros o internacional português chegou à emblemática marca de 400 golos ao serviço do clube merengue.