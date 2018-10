Bas Dost a 2 de Messi, será possível?

O avançado holandês de 27 anos conta com 31 golos e está a viver a melhor época da sua vida.

Bas Dost já conta com o título de melhor marcador da liga portuguesa e para acabar em beleza falta mesmo vencer a Bota de ouro.

O jogador do Sporting não esconde a vontade de bater Messi, e apesar de saber o valor da concorrência não pensa em desistir.

«Deves sempre acreditar que podes ganhar e eu acredito! É o Messi, normalmente marca muitos golos, vai ser difícil mas vou dar tudo para o bater. Depois, no fim, vamos ver que consegui», afirmou Bas Dost, em exclusivo ao jornal Record.

Com o alto rendimento do jogador, a Europa não lhe fica indiferente mas Dost já afirmou que quer continuar em Alvalade : «Claro que quero ficar no Sporting. O Sporting ajudou-me a conseguir ser o que sou hoje. Não tenho dúvidas: quero ajudar a equipa na próxima época».

Superando todas as expectativas, nem Bas Dost esperava tal sucesso logo na sua primeira temporada a atuar em Portugal : «Claro que não esperava atingir estes números. mas é como costumo dizer: tudo é possível, no futebol e na vida. Estamos muito contentes», disse o avançado que «aprendeu muito com Jorge Jesus».

Faltam 3 jogos para o final do campeonato português e apenas 2 golos separam o holandês de um dos melhores jogadores do Mundo. A tarefa é complicada mas não impossível.