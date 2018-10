Danilo: «Ronaldo continua extremamente simples»

Numa entrevista concedida à ESPN Brasil, o brasileiro Danilo aproveitou para sublinhar a simplicidade de Cristiano Ronaldo, defendendo que o internacional português não se deixa afetar pelo sucesso.

«O que mais me impressiona é que, mesmo com a dimensão que alcançou no futebol mundial e com tudo aquilo que já conquistou, continua a ser uma pessoa extremamente simples. Troca ideias de uma forma muito tranquila, passa experiência e ouve muito qualquer um.», começou por referir, revelando-se contente por poder jogar com CR7.

«Recebi muito apoio dele no clube e nos jogos. É uma referência mundial. Fico muito feliz por estar perto dele.», disse.

Na mesma entrevista, o ex-lateral do FC Porto adiantou ainda que Cristiano se relaciona bastante bem com os brasileiros, utilizando como exemplo a conhecida relação do português com o lateral esquerdo da equipa madrilena.

«Cristiano Ronaldo conviveu muito anos com Marcelo, que é o típico carioca: extrovertido, feliz e sempre a cantar. Acho que se identifica muito com o estilo dos brasileiros e gosta da nossa alegria.», referiu, abordando, de seguida, a competição entre o seu anterior clube (FC Porto) e o emblema que formou Ronaldo (Sporting CP).

«Brincamos muito com essa rivalidade. Ele revelou-se no Sporting e eu tenho muito carinho pelo FC Porto, onde joguei. Sempre ficamos ligados nos jogos e na tabela do campeonato português, principalmente quando há esse duelo.», afirmou.

Por fim, quando questionado acerca dos sucessivos recordes que Cristiano já alcançou, Danilo valorizou o trabalho e a ambição do camisola 7 do Real Madrid.

«Todos sabem a competitividade e a vontade que ele tem de vencer todos. Não é à toa que está há tantos anos no topo. É um jogador que se prepara, quer sempre o melhor e trabalha muito.», concluiu.