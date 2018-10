Rio Ave x Benfica : Cada vez mais perto

Faltam apenas 90 minutos e uma vitória para o Benfica poder voltar a festejar o Campeonato Nacional. A dois jogos do final da temporada, as águias voltaram a vencer, mas antes disso, tiveram de sofrer num jogo onde o Rio Ave deu luta.

As mudanças e as dificuldades

Luís Castro sabia que a tarefa desta noite não era nada fácil, por isso mesmo apresentou o mesmo onze que venceu na jornada passada o Nacional da Madeira. Já Rui Vitória optou por surpreender, deixando Salvio e Mitroglou para as entradas de Rafa e Jimenez no onze titular.

Invencível em casa desta a entrada de Luís Castro para o comando técnico da equipa, foram os vila condenses os primeiros a assustar a baliza de Ederson, mas a verdade é que não passou disso mesmo... um susto. Tarantini tentou, mas a bola acabou por sair ao lado.

O jogo esteve muito dividido na 1ª metade

O Rio Ave entrou bem e assim se manteve até muito perto da meia hora de jogo. Apesar da falta de oportunidades flagrantes, a vontade estava lá, faltou o golo. Já o Benfica, demorou a acordar, mas quando o fez acabou por obrigar Cássio às defesas mais impossíveis da noite... resultado nulo ao intervalo, justo, mas ainda assim faltavam 45 minutos.

Jimenez dá o mote para o tetra

Na segunda parte a história foi outra, o Benfica sabia que uma vitória esta noite acabaria por ser crucial para as contas do tetra e desde o primeiro minuto que os encarnados foram obrigando a equipa vila condense a recuar no terreno para que Cássio pudesse mostrar a sua qualidade à frente da baliza.

Rui Vitória fez sair Rafa para deixar Salvio brilhar e depois de duas tentativas por parte da equipa da casa, o golo encarnado apareceu. Num lance de contra-ataque, Cervi faz o passe colocado para Salvio que, vendo Jimenez em posição privilegiada, dá o pontapé certo para o primeiro e único golo da partida. Até ao final, destaque apenas para o susto que o Benfica teve com o pontapé de Gonçalo Paciência.

O Benfica tem o tetra ao fundo do túnel | Foto: MaisFutebol

Contas feitas, mais 3 pontos para o Benfica que volta assim a ter uma distância tranquila do FC Porto. Com cinco pontos de avanço sobre os azuis e brancos, basta uma vitória frente ao Vitória de Guimarães na próxima jornada para garantir o tetra.