FC Porto: Herrera chega aos 100 jogos na Liga

Em Portugal desde 2013, Herrera tornou-se num dos líderes e capitães do Futebol Clube do Porto. No passado Sábado o mexicano integrou o 11 que enfrentou e empatou com o Marítimo a uma bola, tendo chegado à simbólica marca dos 100 jogos com a camisola azul e branca. Em quatro anos na invicta o médio foi orientado por 5 treinadores diferentes, e é hoje um dos elementos mais antigos no clube portista.

No total dos 100 jogos na Liga NOS o jogador fez 16 tiros certeiros, sendo que 9 deles foram festejados na época 2015/2016. Na presente temporada o médio organizador de jogo apenas marcou um golo na Liga e tem alternado a sua condição de titular e suplente.