Liga dos Campeões: Juventus na final de Cardiff

A vitória por 0-2 obtida na primeira mão, dava à Juventus uma margem de manobra e segurança para o encontro desta noite em Turim. No outro lado, o Monaco sabia que não tinha nada a perder e teria de entrar com tudo, para marcar um golo que lhe permitisse reentrar na eliminatória.

Só que a formação italiana cedo mostrou, que não ia dar hipóteses dos monegascos sonharem com uma reviravolta. Higuain foi o primeiro a dar o aviso, com Falcao a responder do outro lado com um remate por cima da baliza.

Mandzukic ameaçou e Subasic defendeu, mas pouco depois da meia-hora o croata correspondeu da melhor forma a um centro de Daniel Alves e à segunda tentativa, bateu o guardião do Monaco, fazendo o 1-0.

O segundo golo surgiu a cinco minutos do intervalo. Depois das duas assistências na primeira mão para Higuain, e momentos antes para Mandzukic, o lateral Daniel Alves aproveitou uma bola socada por Subasic para fora da área, e sem deixar cair encheu o pé e fez um golaço.

A eliminatória estava resolvida e a partir daqui a Juventus relaxou, deixando o Monaco controlar o jogo. O conjunto orientado por Leonardo Jardim conseguiu reduzir já na etapa complementar, pelo suspeito do costume, Mbappe.

Numa boa jogada de João Moutinho, o internacional português serviu Mbappe, que na pequena área só teve de encostar para o fundo das redes de Buffon, que sofreu assim apenas o seu terceiro golo nesta Liga dos Campeões.

Agora dois anos depois, a Juventus está de novo na final da prova, depois de em 2015 ter perdido com o Barcelona. Os transalpinos sabem que vão defrontar no próximo dia 3 de Junho em Cardiff, novamente um emblema espanhol, desta feita Real Madrid ou Atlético Madrid.