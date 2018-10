Jorge Jesus ao lado do Presidente: ''transmitiu a sua opinião e eu estou de acordo"

A semana no reino do leão foi conturbada. As declarações de Bruno de Carvalho após o desaire verde e branco diante o Belenenses não foram bem recebidas por Jorge Jesus, mas nas últimas 24 horas tudo parece ter mudado. Bruno de Carvalho e Jesus reafirmaram estar inteiramente em sintonia, deixando bem patente que já estão em plena preparação da época 2017/2018.

Na conferência de imprensa de antevisão ao Feirense x Sporting, o técnico de Alvalade foi firme ao comentar as palavras duras de Bruno, no passado Domingo. ''O presidente transmitiu a sua opinião e estou de acordo. Neste momento o que importa é avançar para o jogo com o Feirense." O treinador deixou ainda vincado que ficará no clube leonino, mas sem se alongar muito. "O futuro é importantíssimo, estamos a tentar recuperar para que possamos estar na luta pelo título."