André Pinto ao lado de Coates?

Aos 27 anos André Pinto chega de novo a um grande do futebol português. O defesa central que fez toda a formação no FC Porto, vai vestir agora a camisola do Sporting.

Contratado ao Sporting Braga, em Janeiro deste ano a custo zero, já que terminava contrato em Julho. O jogador foi oficializado pelo emblema leonino no final de Abril e já treina com os seus novos companheiros.

André Pinto fez 96 jogos pelos bracarenses apontando quatro golos. De resto o central era titular absoluto na defesa, mas acabou por ser relegado para a equipa B em Janeiro, depois de não aceitar a renovação de contrato.

Forte no jogo aéreo devido ao seu 1.96, André Pinto também se destaca pelo sentido posicional e rapidez apesar da sua altura. O central foi um dos destaques na final da Taça de Portugal em 2015, quando leões e minhotos se defrontaram, ao falhar uma das grandes penalidades, com o Sporting a sair vencedor.

Com Douglas de saída e Paulo Oliveira que não aceitou a renovação de contrato, a poder seguir o mesmo caminho, resta a André Pinto a concorrência para já de Rúben Semedo.

O jovem leonino comete ainda vários erros a todos os níveis e apenas o facto de usar o pé esquerdo e ter velocidade, lhe tem permitido ser o parceiro de Coates. Algo que com a chegada de André Pinto poderá ficar comprometido.