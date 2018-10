Especial Tetra : Pizzi o ferrari todo o terreno

Se lhe falar de Luís Miguel Afonso Fernandes , sabe quem é? E se eu lhe disser que este Luís é conhecido por muitos como Pizzi? Médio ala do TetraCampeão Nacional e que é conhecido pelos lados da Luz como o sucessor de Simão Sabrosa?

Depois de Ederson e depois de Luisão, chegou a altura de falarmos de uma das estrelas da temporada vermelha e branca: Pizzi. O homem todo o terreno está hoje em análise no Vavel Portugal.

De Norte para Sul

27 anos de vida e com 15 de carreira, Pizzi veio de Norte para sul. Nascido e criado em Bragança foi lá que o actual jogador do Benfica começou a jogar... E por lá continuou. Fez parte das escolhas do Sporting de Braga, Sporting da Covilhã e depois de ter estado emprestado ao Paços de Ferreira regressou a Braga para ser emprestado ao Atlético de Madrid, Deportivo, e por fim ao Espanyol.

Pizzi ajudou o Benfica a conseguir o tetra esta temporada

Regressou a Portugal na temporada 2014/2015 e nunca mais largou a camisola vermelha e branca. Com mais de 129 jogos feitos e 25 golos somados, Pizzi ostenta agora a camisola de TetraCampeão, apesar de, a nível pessoal, ter apenas o tri no Benfica.

O topo dos topos

Olhando para a carreira de Pizzi não é difícil entender o porquê de esta ser a sua melhor temporada de sempre na carreira: 51 jogos realizados com 13 golos.

O novo menino de ouro encarnado parece ter feito esquecer Renato e com a ajuda que tem vindo a dar à frente de ataque encarnada é certo que a SAD do Benfica quer manter o transmontano por muito tempo... Caso contrário, só 45M€ tirarão Pizzi das contas de Luís Filipe Vieira e de Rui Vitória.

Toda a gente sabe que Pizzi não é avançado, muito menos ponta de lança como Jonas e Mitroglou, mas a verdade é que o português só tem menos 5 golos marcados esta temporada que Mitroglou na Liga Nos e menos 3 que Jonas.

Também ao nível de minutos em campo, Pizzi acaba por ser dos jogadores mais utilizados por Rui Vitória esta época: 2848 minutos, só sendo ultrapassado por Lindelof.

E depois de uma temporada brilhante como esta, com a visão de jogo que tem e pensando o jogo em prol da equipa, afinal de contas o que falta a este miúdo de 27 anos ? Uma Taça de Portugal, que pode ser conquistada já no próximo dia 28 de Maio frente ao Vitória de Guimarães-