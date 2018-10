Sporting vence e fecha a época com Chaves de ouro (4-1)

O Sporting CP despediu-se este Domingo da Liga NOS 2016/2017 com uma exibição soberba. Em Alvalade, Jorge Jesus lançou 8 jogadores formados nas escolas leoninas, e foi precisamente na sequência de um lance artístico de Podence que o Chaves se viu obrigado a cometer grande penalidade. Na conversão, Bas Dost furou a rede e abriu o activo. Ao minuto 15 o holandês teve cabeça para o 2-0, depois de um lance bem desenhado por Podence. O Chaves tentou responder, mas foram os leões a rugirem uma vez mais ao minuto 30. O menino Matheus abanou a varinha e disparou para o terceiro tento, depois de uma jogada fantátisca de Dost, Gelson e Podence. Ao intervalo o resultado foi simpático para o Chaves, numa primeira parte de luxo do Sporting.

Os felinos entraram bem, mas foram os forasteiros a criarem perigo no início da segunda parte, mas Fábio Martins falhou no frente a frente com Beto. Na resposta, Jefferson viu a barra negar-lhe um golaço na marcação de um livre. Ao minuto 60 o Chaves reduziu a desvantagem por intermédio de Rúben Semedo, que introduziu a bola na própria baliza. Nos instantes finais o Sporting voltou a beneficiar de uma grande penalidade e Bas Dost bombardeou as redes, concretizando o terceiro hat-trick da temporada. O jogador leonino garante assim a segunda posição na lista dos melhores artilheiros dos campeonatos europeus. A época foi dolorosa para o Sporting, mas na despedida de Alvalade os leões coroaram os adeptos com a vitória.