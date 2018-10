Tondela e Moreirense condenam Arouca Europeu à 2ª Liga

Pelo segundo ano consecutivo, o Tondela chegou à última jornada da Liga NOS a precisar de um milagre para garantir a permanência. Na época passada o técnico Petit foi herói e o Tondela viria mesmo a ficar no principal escalão do futebol luso. Na presente temporada o treinador luso foi afastado do comando dos tondelenses, tendo curiosamente assumido a orientação do também aflito Moreirense. O técnico Pepa fez o percurso inverso e acabou por ser o herói do Tondela no milagre desta época.

O Tondela venceu o Braga por dois tentos de diferença, tendo beneficiado da derrota do Arouca diante o Estoril também por dois golos de diferença, uma conjugação épica de resultados para os tondelenses e catastrófica para os arouquenses. O Moreirense acabou por superar o Porto e Petit volta a ser talismã na intensa luta pela manutenção.

O Arouca passou do céu da Europa em Agosto para o inferno da Segunda Liga em Maio. Os arouquenses terminam a segunda volta apenas com 9 pontos conquistados e deixaram inexplicavelmente escapar o comboio da permanência. O Moreirense terminou com 33 pontos, o Tondela e o Arouca partilham os mesmos 32 pontos, mas os tondelenses salvaram-se por terem apenas mais um golo que o oponente de Arouca, que desce volvidas 4 épocas da subida.