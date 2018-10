Liga Europa: United de Mourinho vence Ajax

As finais não se jogam, ganham-se! Foi com esta base nesta frase e no pragmatismo, que o Manchester United de José Mourinho, abordou a final da Liga Europa frente ao Ajax.

O conjunto inglês teve sempre as melhores ocasiões para marcar, não se importando de dar a posse de bola aos holandeses, que não conseguiram criar uma oportunidade de golo durante os 90 minutos.

Logo aos dez minutos Mata entra na área pela esquerda e cruza ao primeiro poste, mas Fellaini atrasado não chega a tempo de fazer o desvio. O Ajax respondeu no primeiro dos dois remates à baliza, que efectuou durante o encontro, num pontapé de Traoré para as mãos de Romero.

Ao minuto 18' os red devils chegam ao golo por intermédio de Pogba, que arrisca o remate de fora da área, a bola desvia em Sanchez e trai o guarda-redes Onana. Logo a seguir foi Valencia a rematar forte, para defesa incompleta do guardião camaronês.

O Ajax tinha o controlo da bola, mas a «teia» montada por Mourinho dava pouca margem de manobra aos jogadores holandeses, que acabavam por se perder em lances individuais. Assim o intervalo chegou com o United justamente na frente.

No início da segunda parte os ingleses arrumaram a questão, quanto ao vencedor da Liga Europa. Na sequência de um pontapé de canto, o central Smalling ganha de cabeça, e o esférico sobra para Mkhitaryan, que desvia para o fundo das redes.

A partir daqui o Manchester United fez «andar o relógio», continuando a dar o domínio de jogo ao Ajax, que se mostrou impotente para ultrapassar a organização defensiva inglesa.

Sem capacidade para criar soluções, os holandeses nem a meia distância usavam, e o United pouco explorava o contra-ataque, focando-se em segurar a vantagem. E foi isso que conseguiu até ao final da partida, garantindo assim a primeira Liga Europa da sua história.

José Mourinho vence o seu quarto troféu europeu, depois de duas Ligas dos Campeões, ao serviço do FC Porto e Inter Milão e uma Taça UEFA, pelos dragões. Para além disso e mais importante ainda garante a presença do Manchester United, na liga milionária na próxima temporada.