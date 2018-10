Convocatória das Quinas: Éder e Renato fora da Taça das Confederações

A equipa lusa campeã europeia que estará em Junho na Taça das Confederações causou algumas surpresas. O líder Fernando Santos divulgou a convocatória esta Quinta-Feira tendo deixado 7 campeões da Europa fora da lista.

Na baliza, foco para as ausências de Anthony Lopes e Eduardo e as presenças de Beto e José Sá. Na defesa o veterano Ricardo Carvalho e o lateral Vieirinha estão afastados dos eleitos mas Luis Neto e Nélson Semedo mereceram a confiança do técnico português.

No meio campo não existem grandes surpresas, relevo apenas para a exclusão de Renato e para a presença de Pizzi. Na frente de ataque, o herói da final de Paris Éder não estará na Rússia este ano. Para o seu lugar André Silva é o escolhido de Fernando Santos para a competição que terá inicio no dia 18 de Junho. Destaque ainda para Rafa que também fica de fora da lista.

Na convocatória final o Sporting oferece 5 jogadores, o Porto e Benfica 3, seguindo-se Real Madrid e Mónaco com 2 atletas.

Lista completa:

Guarda redes: Rui Patricio, Beto e José Sá

Defesas: Nélson Semedo, Cédric, Pepe, José Fonte, Luis Neto, Bruno Alves, Raphael e Eliseu

Médios: Danilo, William, Pizzi, Adrien, André Gomes, João Moutinho e João Mário

Avançados: Nani, Quaresma, Bernardo, Gelson, Cristiano e André Silva.