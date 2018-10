Oficial: Bernardo Silva garantido no Manchester City

O jovem Bernardo Silva é oficialmente jogador dos ingleses do Manchester City. O médio luso assinou um vinculo válido para as próximas 5 temporadas tendo custado 60 milhões de euros aos cofres do City. O atleta formado no Benfica brilhou ao serviço do Mónaco, tendo inclusive dado nas vistas no embate dos franceses frente ao Manchester City na presente edição da Champions League.

O técnico, Pep Guardiola é um assumido admirador dos dotes artísticos do jogador campeão da Ligue 1 e garante assim um jogador polivalente no ataque que garante técnica, qualidade de passe e uma aptidão natural para rematar colocado. Bernardo Silva esteve contratualmente ligado ao Mónaco durante 3 anos e enfrenta agora o maior desafio da carreira na Premier League.