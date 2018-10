Barcelona: André Gomes, de médio a lateral

A temporada de estreia de André Gomes em Barcelona foi atribulada. O jovem campeão europeu em 2016 alinhou em 30 partidas, tendo festejado 3 tiros certeiros. Para Luis Enrique, André Gomes é um valor seguro, seja a trinco, a 8 ou até a falso avançado. Na primeira volta da Liga espanhola, o atleta chegou a desempenhar num só jogo todas as posições no miolo, e apesar de algumas falhas técnicas o jogador acabou por calar a crítica jogo após jogo.

Nas últimas partidas, o insólito aconteceu, com o técnico dos catalães a apostar em André Gomes como lateral direito. No duelo decisivo na Taça do Rei, o jogador luso deu show de bola, tendo estado razoável a defender e endeabrado a subir pelo flanco. No golo de Neymar, André Gomes subiu pela ala como uma flecha e serviu o brasileiro com conta, peso e medida. Historicamente não é fácil para um português singrar no futebol espanhol, mas é de salientar que André Gomes tem demonstrado uma capacidade notável para reagir às criticas severas dos adeptos e imprensa.

O craque lusitano que tem o previlégio de jogar com Messi e Cristiano, e promete continuar a conquistar os cépticos, seja a médio ou a lateral. A polivalência do jogador português poderá ser útil para Fernando Santos, que tem assim mais soluções rumo à Taça das Confederações.