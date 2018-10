Resultado Benfica 2-1 Vitória Guimarães na Taça Portugal 2017

19:45. Obrigado por nos ter acompanhado nesta tarde de festa, na qual o Benfica bateu o Vitória Guimarães para assim se tornar o novo detentor da Taça de Portugal.

19:39. Momento alto da tarde, com Luisão a erguer a Taça de Portugal 2016/2017! O Benfica é o novo detentor do troféu. Os adeptos encarnados fazem a festa, festa essa que teve o louvável e incansável contributo dos adeptos vitorianos.

19:33. Trigésima sexta final da Taça para o Benfica, vigésima sexta vitória na prova, a terceira para o capitão Luisão e a segunda na carreira de Rui Vitória. Recebem as medalhas os jogadores do Vitória, para, dentro de segundos, ser a formação do Benfica a ser medalhada por Fernando Gomes, na presença de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

19:21. Vitória justa do Benfica, que, na segunda parte, tomou as rédeas da partida e teve várias chances de golo evidente. A entrada na etapa complementar, com dois golos sul-americanos (Jiménez e Salvio), acabou por chegar para o desperdício que marcaria a recta final do encontro. O tento vimaranense, aos 78 minutos, não foi rastilho suficiente para inflamar a exibição de um Vitória Guimarães esforçado mas desconexo, apenas perigoso nas tiradas velozes de Raphinha, Hernâni e Gaspar.

Apito final

90+3'. Pizzi rouba a bola a Miranda, assiste Jiménez para um golo certo...mas o mexicano falha um golo inacreditável! Perdida incrível!

90+2'. Salvio novamente em evidência, outro corte de excelência no auxílio à defesa.

90'. Quatro minutos de compensação dados por Hugo Miguel.

90'. Substituição no Benfica: Sai Jonas e entra Filipe Augusto.

89'. Pizzi fura, fica na cara de Miguel Silva...mas o remate picado passa por cima da barra! Falhanço incrível do médio...

88'. Salvio desarma Marega com 'finesse': que grande desarme a travar o ataque perigoso do Vitória.

87. Jonas centra, Jiménez segura a bola e assiste Rafa...o remate é bloqueado por Pedro Henrique! Levava selo de golo o remate!

82'. Substituição no Benfica: Sai Cervi e entra Rafa.

80'. O golo vimaranense era o tónico necessário para que a formação nortenha ganhasse motivação para os minutos finais.

78'. Golo do Vitória Guimarães!!! Canto marcado, e Zungu, nas alturas e sem marcação, a marcar perante a passividade do Benfica!

76'. Jogada excelente do Vitória, passe mortífero de Raphinha para Teixeira...mas Samaris intervém na hora certa e corta para canto!

76'. Ritmo controlado pelas Águias.

74'. Jogada competente do Benfica, com Jonas e Pizzi em evidência, até ao remate de Samaris: a bola foi encaixada por Miguel Silva.

72'. Remate de longa distância de Marega, a bola morre nas mãos de Ederson.

71'. Grimaldo estica-se e limpa o lance de ataque do Vitória, desarmando Zungu.

69'. Celis e Samaris chocam violentamente e ficam ambos queixosos. Samaris vê amarelo pela entrada intempestiva.

66'. Grimaldo penetra na área, centra com peso e medida mas Jonas, de cabeça, falha o golo e acerta na barra! Era um golo cantado...

64'. Raphinha cruzou de modo rasteiro, Ederson foi ao chão e encaixou, não permitindo a finalização do avançado vimaranense.

63'. Substituição no Vitória Guimarães: Sai Hernâni e entra Sturgeon.

62'. Hernâni também vai sair devido a lesão.

60'. Os dois golos benfiquistas foram um forte soco no estômago do Vitória. Tem agora meia hora para inverter a situação.

58'. Marega executa o livre, a cerca de 25 metros da baliza encarnada - a bola passa perto do poste!

57'. Substituição no Vitória Guimarães: Sai Konan entra Teixeira.

57'. Samaris rasteira Marega, falta a favorecer o Vitória.

55'. Benfica entrou à campeão nesta segunda parte, marcando dois golos em apenas 5 minutos.

53'. Golo do Benfica!!! Semedo cruzou após boa jogada, Salvio surge na área e, de cabeça, bate Silva!

52'. Marega tentava entrar na área, Luisão esticou-se e cortou o lance de forma perfeita.

51'. Semedo dispára pela direita e cruza para a área, Josué cortou de cabeça com veemência.

50'. Cartão amarelo para Jiménez, por ter celebrado colocando uma máscara.

48'. Golo do Benfica!!! Remate surpresa de Jonas, que, de fora da área, dispára...Jiménez, oportuno, faz a recarga e inaugura o marcador!

45'. Recomeça a partida, segue com a bola o Benfica.

Segundo tempo

18:13. Primeira parte bem disputada, com as equipas a equilibrarem os pratos da balança, mas sem grandes chances de golo. Sinal mais para o Vitória Guimarães, que tem mostrado maior apetência ofensiva, tendo inclusivamente obrigado Ederson a uma boa defesa, após remate de Hernâni. Uma final azarada para Fejsa e Hurtado, que abandonaram a partida devido a lesão.

Intervalo

45+3'. Cartão amarelo para Grimaldo após choque com Hernâni, que parou o ataque perigoso dos vimaranenses.

45+2'. Substituição no Vitória Guimarães: Sai Hurtado e entra Celis.

45'. Jogar-se-ão mais 3 minutos nesta primeira parte, anuncia o quarto árbitro.

44'. O peruano Hurtado está a ser assistido pela equipa médica vimaranense.

41'. Benfica sem ideias para penetrar no esquema defensivo do Vitória.

39'. Pela esquerda, Raphinha rematou frouxo para as mãos de Ederson.

37'. Raphinha faz falta sobre Semedo que fica caído no chão, queixando-se da face.

35'. Grimaldo centra, Salvio salta e cabeceia, mas Miguel Silva agarra tranquilamente.

32'. Cervi ganha o flanco, finta e cruza para a pequena área, Pedro Henrique alivia.

31'. O Vitória domina agora a partida.

30'. Novamente pela direita, o Vitória causa perigo: Hurtado centrou, Semedo falhou o corte mas não houve remate.

27'. Gaspar galgou terreno após erro de Pizzi, cruzou para a área e Hernâni, com pontapé acrobático, a obrigar Ederson a defender para canto!

24'. Substituição no Benfica: Sai Fejsa e entra Samaris.

22'. Fejsa vai sair, por lesão, Samaris aquece e irá entrar na partida.

20'. Entrada de carrinho de Marega sobre Fejsa, novo cartão amarelo para jogadores do Vitória. Fejsa é assistido pela equipa médica.

19'. Gaspar entrou de forma impetuosa e agressiva sobre Cervi: cartão amarelo mostrado.

16'. Boa incursão pela direita: Gaspar furou, passou por Fejsa e centrou, mas Marega atrapalhou-se e desbaratou o lance.

14'. Pizzi marcou o livre, tenso, Luisão atacou o coração da área mas o cabeceamento saiu ao lado. Grande chance de golo desperdiçada!

13'. Falta dura de Raphinha sobre Semedo.

12'. Cervi cruzou, Josué cortou para novo canto encarnado. Sobe a pressão do Benfica.

11'. Pedro Henrique impediu que Jímenez cabeceasse com perigo, canto para o Benfica.

10. Falta dura de Hurtado sobre Cervi, o cartão amarelo talvez fosse a sanção merecida.

7'. Começa a chover intensamente no Jamor.

5'. Hernâni tentou o remate cruzado após desmarcação veloz, mas Luisão interceptou o remate.

3'. Resposta do Benfica, com remate fora da área, disparado por Pizzi: a bola não levou perigo.

2'. Remate de Hurtado, de primeira, após assistência de cabeça, mas a bola passou ao lado da baliza do Benfica.

1'. Arranca o jogo no Jamor, sai a jogar a formação vimaranense. Grande ambiente no estádio!

Apito inicial

16:36. Onze inicial do Vitória Guimarães: Miguel Silva, Bruno Gaspar, Josué, Pedro Henrique, Konan, Rafael Miranda, Zungu e Hurtado, Raphinha, Hernâni e Marega

16:35. Onze inicial do Benfica: Ederson, Semedo, Luisão, Lindelof, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Jiménez e Jonas

15:55. Este Benfica x Vitória Guimarães foi o jogo escolhido pela FPF para o teste do novo sistema de video-árbitro, que será introduzido na próxima temporada em todos os jogos. Hugo Miguel, juiz da partida, terá, assim, a assistência dos colegas de profissão Jorge Sousa e Artur Soares Dias.

15:20. Este será o 163º jogo disputado entre as duas equipas, em todas as competições. O Benfica lidera com 69% de triunfos, que equivalem a 112 vitórias sobre a formação nortenha, que se superiorizou aos encarnados por 25 ocasiões, o mesmo número de empates registados. Se limitarmos o historial aos jogos da Taça, verificamos que as duas equipas se encontraram 13 vezes, com o Benfica a singrar em 8 ocasiões e o Vitória Guimarães em 4, registando-se um empate apenas.

14:55. O Vitória Guimarães vem de duas derrotas na Liga (a goleada sofrida na Luz e o desaire caseiro diante do Feirense, por 0-1) onde não foi capaz de marcar qualquer golo. O último triunfo vimaranense aconteceu no dia 7 de Maio, diante do Arouca (1-0). Já o Benfica vem de um empate no Bessa (2-2 contra o Boavista), não conhecendo o sabor da derrota desde 8 de Março, dia em que foi batido por 4-0 em Dortmund, em jogo da UEFA Liga dos Campeões.

14:20. Em caso de triunfo, Rui Vitória atingirá cinco títulos ao serviço do Benfica em duas temporadas, podendo assim vencer todas as provas nacionais pelas Águias: Liga, Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal. Já Pedro Martins poderá erguer o seu primeiro troféu da carreira, dando ao Vitória Guimarães a segunda Taça de Portugal num curto espaço de quatro anos.

13:45. Benfica e Vitória Guimarães irão defrontar-se pela quarta vez nesta presente temporada: até agora, o saldo é avassalador para os encarnados, que venceram as três partidas diante dos vitorianos. Nas duas partidas para a Liga, o Benfica venceu por 0-2 no D. Afonso Henriques e por pesados 5-0 na Luz, na penúltima jornada, que confirmou o tetra-campeonato das Águias. Para a Taça da Liga, os lisboetas voltaram a triunfar (0-2 em Guimarães).

13:25. Para atingir a final da Taça de Portugal, o Vitória Guimarães eliminou o Santa Iria (1-2), o Boavista (1-2 após prolongamento), o Vilafranquense (1-0), o Sporting Covilhã (0-1) e nas meias-finais o Desportivo Chaves: triunfo por 2-0 no D. Afonso Henriques e derrota por 3-1 fora de portas. O golo do avançado Moussa Marega (aos 65 minutos) valeu ouro e permitiu o apuramento para a final,

13:10. O grego Kostas Mitroglou é o melhor marcador da competição, com nove tentos apontados até agora; na segunda posição encontra-se Pedro Bonifácio, do Torreense, com seis golos assinados; Jorginho, do U. Leiria, está em terceiro, com cinco. Para chegar à final, o Benfica ultrapassou o 1º Dezembro (1-2), o Marítimo (6-0), o Real SC (0-3), o Leixões (6-2) e o Estoril - diante dos 'canarinhos' (1-2 na Amoreira e 3-3 na Luz).

12:50. O capitão encarnado Luisão, de 36 anos, poderá esta tarde celebrar a conquista da terceira Taça de Portugal da sua carreira: o experiente defesa central já pontificava no Benfica quando o espanhol Camacho conduziu as Águias à vitória na Taça, em 2003/2004, diante do Porto de José Mourinho (1-2 após prolongamento). O brasileiro foi titular nas duas últimas finais ganhas, e somará hoje a terceira presença consecutiva em finais.

Luisão pode triunfar por 3 vezes na Taça

12:35. O Vitória Guimarães conserva apenas um jogador que sabe o que é triunfar na Taça de Portugal: Douglas, o guarda-redes brasileiro, é o resistente nos convocados para nova final da Taça de Portugal. O «keeper» de 34 anos foi o defensor das redes vimaranenses em 2012/2013 e espera-se que volte a ser hoje o escolhido para guardar o último reduto dos vitorianos.

12:10. Caso consiga erguer o troféu, o Benfica consegue a terceira 'dobradinha' num período de 30 anos: recorde-se que a penúltima vez que os encarnados venceram o campeonato juntamente com a Taça de Portugal foi na temporada de 1986/1987, com o inglês John Mortimore ao comando da equipa da Luz. Seguiu-se, depois, a 'dobradinha' orquestrada por Jesus, em 2013/2014. Shéu participou em ambas - em 1987 como capitão, em 2014 como secretário técnico.

12:00. Há já onze edições que a Taça de Portugal não é conquistada por uma equipa comandada por um treinador estrangeiro: a última vez que tal se sucedeu foi em 2005/2006 quando o técnico holandês Co Adriaanse conduziu o FC Porto ao triunfo, diante do Vitória de Setúbal. Jose Antonio Camacho (pelo Benfica, em 2003/2004) e Lazlo Boloni (pelo Sporting, em 2001/2002) foram os outros técnico estrangeiros a singrarem neste milénio.

11:45. O Benfica volta aos palcos da final da Taça de Portugal, três anos depois: recorde-se que a última presença valeu o título, na época 2013/2014 com Jorge Jesus ao leme. Nessa final, diante do Rio Ave, as Águias venceram por 1-0 com um tento do argentino Nico Gaitán, que marcou nas duas últimas finais nas quais o Benfica marcou presença. Caso vença, a turma da Luz conquista a 26ª Taça da sua história (é recordista) e a terceira neste milénio.

11:30. Rui Vitória poderá, esta tarde, erguer a segunda Taça de Portugal do seu historial, e, para tal, terá que bater a formação com a qual ganhou o troféu em 2012/2013. Pedro Martins estreia-se numa final da competição, depois de uma época de sucessos ao leme dos vimaranenses: a equipa terminou na 4ª posição da Liga, igualando o recorde de pontos do clube (62) obtido na época 1995/1996.

11:20. A festa da Taça de Portugal está de volta, com uma reedição da final de 2012/2013: nessa temporada, o Benfica de Jorge Jesus perdeu para a turma vimaranense, orientada por Rui Vitória, hoje timoneiro dos encarnados. As águias marcaram primeiro, por Gaitán, mas os golos de Soudani e Ricardo Pereira (aos 79 e 81 minutos) viraram o resultado e deram ao Vitória Guimarães o primeiro troféu da sua História.

11:10. Sejam bem-vindo à transmissão do jogo referente à final da Taça de Portugal, disputado entre Benfica e Vitória Guimarães, e que terá o seu pontapé de saída às 17:15 horas, no Estádio do Jamor. Siga ao minuto todas as incidências do jogo Benfica x Vitória Guimarães, em directo, com VAVEL.com.