Mundial Sub-20: Portugal nos quartos-de-final

Ao quarto jogo uma exibição convincente de Portugal neste mundial sub-20. Frente à anfitriã Coreia do Sul, a equipa nacional entrou no encontro praticamente a vencer, já que aos nove minutos Xadas correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Yuri Ribeiro na esquerda, para marcar.

Os coreanos até tinham mais posse de bola e chegaram a introduzir o esférico na baliza portuguesa, mas Young Cho estava em posição irregular.

A selecção da casa esteve perto de empatar ao minuto 26' de novo por Young Cho, só que o remate do jogador coreano embateu em Jorge Fernandes.

No minuto seguinte a eficácia lusitana veio de novo ao de cima. Diogo Gonçalves é rápido a sair no contra-ataque, fazendo o passe para Xande Silva, o cruzamento deste é cortado para a entrada da área, onde surge Bruno Costa atirar colocado sem hipóteses.

Já perto do intervalo Xande Silva esteve perto do 0-3, mas o desvio passou perto do poste. No regresso dos balneários Portugal tomou conta do jogo e depois de várias ocasiões, chegou ao terceiro com um bis de Xadas, depois de uma jogada individual.

O melhor que a Coreia do Sul conseguiu foi reduzir para 1-3, ao minuto 81', por Sangheon Lee num bom remate cruzado. Com esta vitória Portugal vai agora medir forças no próximo domingo, com o vencedor da partida, entre Uruguai e Arábia Saudita, que se joga esta quarta-feira.