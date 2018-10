Vavel adianta: Sérgio Conceição ultima saída do Nantes para rumar ao Porto

Pelo que VAVEL pôde apurar nas últimas horas, Sérgio Conceição estará perto de finalizar a sua passagem pelo Nantes, ficando livre para assinar contrato pelo FC Porto. De acordo com dados avançados pela France Football e segundo informações obtidas pelo nosso jornal digital junto da blogosfera ligada ao clube francês - em cujas fontes confiamos - o treinador português está prestes a desvincular-se para rumar ao Dragão, fazendo valer a sua intenção e contando, para tal, com a sensibilidade do presidente Waldemar Kita.

De acordo com o site 'But! Football Club', o presidente revelou hoje publicamente a vontade do técnico português em abandonar o projecto no clube gaulês para ingressar no FC Porto, casa que Sérgio tão bem conhece. O site revelou ainda que o antigo extremo está a horas de colocar, de forma amigável, um ponto final na ligação contratual que ainda o liga ao Nantes, para viajar de seguida para a Invicta, onde é esperado para assinar um contrato de dois anos com mais um de opção. A compreensão de Kita será essencial para a pacífica dissolução do contrato, e, ao que pudemos apurar, é essa a atitude do presidente dos 'Les canaries'.

* em actualização