Oficial: Nuno Espírito Santo a caminho do Wolverhampton

Recentemente afastado do comando do FC Porto, Nuno Espírito Santo abraça agora um novo desafio na sua ainda curta carreira de treinador. Depois do fracasso na invicta, o luso está oficialmente confirmado como o novo treinador do Wolverhampton. O clube inglês tem à semelhança do treinador português, fortes ligações ao empresário Jorge Mendes, pelo que esta relação terá sido fundamental para acelerar favoravelmente o processo negocial.

O emblema britânico encontra-se no segundo escalão do futebol inglês e tem como principal objectivo subir à Premier League. No Wolverhampton, Nuno irá orientar os ex-benfiquistas Hélder Costa e Ivan Cavaleiro. De referir ainda que será o quarto clube que o técnico irá treinar depois de Rio Ave, Valência e Porto.