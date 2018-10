Sporting garante Battaglia por 3,5 milhões

Aos 25 anos, Battaglia é o mais recente reforço do Sporting CP. O Braga irá receber cerca de 3,5 milhões de euros e contará ainda com Jefferson e Esgaio. O médio organizador de jogo pode alinhar no lugar de Adrien, mas pode também preencher um lugar mais adiantado no terreno.

O jogador esteve cedido ao Chaves na primeira metade da temporada, tendo brilhado e levado o Braga a apostar no argentino na segunda volta. Os leões ganham um jogador muito interessante e com margem para progredir com Jorge Jesus.