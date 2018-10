Andebol: Sporting é campeão nacional

Sporting e FC Porto entravam na última jornada do campeonato com hipóteses de conquistar o título de campeão nacional. Enquanto que os dragões recebiam o Águas Santas, o Sporting tinha a difícil tarefa de ultrapassar o Benfica, equipa já com o seu lugar definido e assim sem qualquer tipo de pressão.



Num pavilhão a rebentar pelas costuras, os leões entraram mais fortes, adiantando-se no marcador. Todavia, o Benfica ia-se mantendo por perto no marcador, chegando mesmo a ganhar uma vantagem de dois golos a dada altura.

Mas na parte final do primeiro tempo o Sporting disparou no marcador conseguindo um parcial de sete golos sem resposta, muito graças às boas intervenções do guardião Matej Asanin. Ao intervalo os leões venciam por 14-8.



No segundo tempo o Sporting deu continuidade à forma demonstrada no final da primeira parte, aumentando a vantagem no marcador para nove golos; a situação parecia controlada por parte dos homens de Hugo Canela. Mas o Benfica, já sem nada a perder, respondeu e beneficiou de alguma desconcentração do adversário para estabelecer um parcial de 5-0, aproximando-se assim no marcador.

Com o crescendo dos encarnados, muitos foram aqueles que, nas bancadas, pareciam reviver momentos recentes em que o Sporting desperdiçara grandes vantagens, deixando a vitória fugir nos últimos minutos. A vantagem do Sporting chegou a ser de apenas um golo; o título como que parecia querer escapar por entre os dedos.



Mas nesse momento a experiência dos jogadores leoninos foi chamada a intervir; nos momentos decisivos do encontro, o espanhol Carlos Ruesga, com dois golos importantíssimos, ajudou o Sporting a manter, não só a vantagem, como o controlo das emoções. Os leões acabaram por vencer por 25-23, levando à loucura os milhares de adeptos sportinguistas nas bancadas.

Com este triunfo o Sporting somou o seu 20º título de campeão nacional de andebol, reforçando assim a liderança entre os clubes mas titulados nesta modalidade a nível nacional.