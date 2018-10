Foto: Fifa.com Mundial Sub-20: Conhecidos os semifinalistas

Estão compostas as meias-finais do Campeonato do Mundo de Sub-20. As vitórias de Itália e Inglaterra colocam as duas selecções europeias nas meias-finais da prova. Italianos e ingleses juntam-se a assim à Venezuela e ao Uruguai, equipa que eliminou Portugal na roda anterior.