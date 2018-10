Ederson nos 'Citizens' rende 6,5 milhões ao Rio Ave

A transferência do jovem brasileiro Ederson para o Manchester City cifrou-se nos 40 milhões de euros, e, de acordo com as mais recentes informações obtidas pela generalidade da imprensa desportiva lusa, o Rio Ave, parte interessada no processo, irá receber 6,5 milhões de euros e os passes dos jogadores benfiquistas Pelé e Nuno Santos. O clube vilacondense detia o direito a 50% da mais-valia gerada na transferência do guardião de 23 anos, estando obrigado a encaminhar uma parte dessa quantia à Gestifute.

A ida de Ederson para os 'Citizens', naquele que foi até agora o negócio mais dispendioso do mercado futebolístico, rendeu 20 milhões de euros ao Benfica, já que os encarnados haviam contratualizado a cedência, ao Rio Ave, de 50% da mais-valia numa futura venda do passe do guarda-redes (a compra não ultrapassou os 600 mil euros). Com inclusão dos passes do médio Pelé e do extremo Nuno Santos, o Benfica baixa o valor a pagar aos vilacondenses para os 6,5 milhões de euros.

Também na esfera de negociações entre Benfica e Rio Ave está o médio croata Filip Krovinovic, cada vez mais perto de ingressar na Luz. O jogador, de 21 anos, efectuou 33 partidas em 2016/2017 e foi uma das peças fulcrais da equipa comandada por Luís Castro. Deverá custar aos cofres tetracampeão nacional 3 milhões de euros.