Leão a caminho de Espanha: Rúben Semedo no Villarreal

Formado no Sporting, Rúben Semedo prepara-se para rubricar um vínculo de 5 temporadas com o Villarreal. O jovem de 23 anos não foi uma aposta firme de Jesus, tendo surgido o interesse do clube espanhol para que o central dê um novo rumo à sua ainda curta carreira. O negócio está por horas e ao que tudo indica poderá render cerca de 14 milhões de euros aos cofres leoninos. Em declarações proferidas esta Terça-Feira, o agente do jogador confirmou que Semedo está mesmo de saída de Alvalade. ''Estamos na eminência de confirmar a transferência do Rúben Semedo".