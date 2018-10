Dumoulin mais 5 anos na Sunweb

Tom Dumoulin, de 26 anos, acabou de renovar contrato com a Sunweb até 2022. O seu contrato só acabava em 2019, mas a equipa quis trancar a sua maior estrela a sete chaves numa altura em que estava a ser muito cobiçado. O jovem corredor holandês assinou um contrato que é muito pouco usual no mundo do ciclismo, devido à sua extensão. Dumoulin fica assim ligado ao mesmo projeto que o lançou há 5 anos, na altura Argos-Shimano.

Depois do Giro, a Sunweb e o próprio Dumoulin perceberam que há capacidade para, no futuro, chegar à Volta a França com ambições de vitória, mas têm que haver mudanças e foi isso que a equipa prometeu ao ‘Holandês Voador’. Laurens Tem Dam e Wilko Kelderman têm que permanecer na equipa e os diretores desportivos têm que ir ao mercado buscar reforços para a montanha, para a equipa poder lutar de igual para igual contra a melhor Sky e a melhor Movistar no maior palco de todos – o Tour.

No que toca aos valores envolvidos neste negócio, não há nada público, mas de certeza que o campeão da Volta a Itália recebeu um valente aumento. A vitória numa grande volta e este projeto aliciante também vai trazer mais e maiores patrocinadores. O patrocinador deste ano é a Sunweb, com a Giant a passar apenas para o fornecimento de bicicletas e a Alpecin, patrocinador do ano passado, a apostar este ano na Katusha. De certeza que haverá cada vez mais propostas e dinheiro a chegar para dar a Dumoulin a equipa que precisa para batalhar com o melhor Froome e Quintana.

Dumoulin mostrou-se feliz com esta renovação: “Estou mesmo feliz nesta equipa e, por isso, renovar o contrato é algo natural para mim. A filosofia da equipa assenta-me bem. Apesar da exigência, sei que vou continuar a evoluir como ciclista e juntos vamos fazer com que fiquemos mais fortes.”

Agora só falta esperar para ver a equipa que a Sunweb vai construir à volta do campeão do Giro e quanto dinheiro vai poder gastar. O mercado de transferências abre dia 1 de Agosto, mas, no entanto, já se notam algumas movimentações.