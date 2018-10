Oficial: Sérgio Conceição é o novo técnico do FC Porto

O ex-treinador do clube francês do Nante tem oficialmente uma nova casa: o Estádio do Dragão. Os muitos rumores davam Sérgio Conceição como certo no clube do Norte, e eis que os dragões confirmaram a contratação do técnico esta quinta-feira, apresentando-o ao final da tarde. O treinador fica vinculado ao dragão por duas épocas, e regressa assim a uma casa que bem conhece.

Recorde-se que, no seu percurso de jogador, Sérgio Conceição vestiu a camisola dos azuis e brancos entre 1996 e 1998, tendo regressado para mais uma temporada em 2003. O ex-jogador volta agora para mais duas temporadas, mas desta vez na qualidade de treinador, naquele que confessa ser o atingir de um sonho: "É o concretizar de um sonho, de uma etapa. Foram buscar um ex-atleta de raça, de grande ambição", afirmou o próprio na apresentação no Dragão, onde estabeleceu também fronteiras em relação ao passado. "Temos de começar a falar no FC Porto de hoje, de uma nova era, começar do zero. Não sou melhor nem pior, sou um treinador diferente dos outros que cá estiveram nos últimos quatro anos. Não me apetece falar do passado. Quero olhar para o presente e para o futuro e nisso já estamos a trabalhar".

Para abraçar este desafio, Conceição faz-se acompanhar de Siramana Dembélé (treinador adjunto), Diamantino Figueiredo (treinador de guarda-redes), Vítor Bruno (preparador físico) e Eduardo Oliveira (fisiatra).