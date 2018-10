Rússia 2018: Bis de CR7 no triunfo contra a Letónia

A Letónia entrou bem no jogo e nos primeiros dez minutos, criou dificuldades a Portugal, que não tinha espaço para circular a bola devido à pressão que o adversário, ia exercendo.

Foi só a partir do meio da primeira parte, que a selecção portuguesa começou a tomar conta das operações, com Cristiano Ronaldo a rematar de fora da área para uma grande defesa de Vanins.

A dez minutos do intervalo o capitão português repetiu o duelo com o guarda-redes letão, que levou de novo a melhor ao defender para canto.

Só que já perto do minuto 45' Cristiano Ronaldo marcou mesmo, ao corresponder com um toque de cabeça subtil na pequena área, a um primeiro cabeceamento de José Fonte, que levou a bola a embater no poste.

No regresso dos balneários foi a Letónia a estar perto do empate, com Laizins na marcação de um livre directo, a proporcionar a Rui Patrício, uma enorme defesa.

Portugal levou o aviso a sério e Cristiano Ronaldo tratou de serenar os ânimos, ao fazer o 0-2 novamente de cabeça após um cruzamento de Quaresma, decorria o minuto 62'.

Bastou esperar somente mais quatro minutos, para André Silva recuperar a bola à saída da área da Letónia, William Carvalho tocou para Cristiano Ronaldo e este serviu o avançado do FC Porto, que bateu Vanins.

A partir daqui Portugal limitou-se a gerir o tempo até final, garantindo assim mais três pontos, somando agora quinze menos três que a líder Suiça, que esta noite venceu por 0-2 no reduto das Ilhas Faroé.