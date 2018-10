Oficial: Podstawski ruma ao Setúbal

Aos 22 anos, a jovem promessa do futebol luso Tomás Podstawski troca o Porto pelos sadinos. O médio organizador de jogo cumpriu a sua formação nos dragões, tendo sido campeão de Juvenis, Juniores e da segunda Liga ao serviço do Porto B. Recentemente, Tomás falhou a convocatória final de Rui Jorge para o Europeu de sub-21, mas foi dposta firme do técnico na fase de apuramento.

Em Setúbal, o jogador terá espaço no plantel e terá pela frente um contrato de 3 temporadas. Depois de 9 anos a vestir de azul e branco, Podstawski procura mostrar todo o seu valor no Vitória, depois de ter passado grande parte da época passada lesionado.