Tour: Nelson Oliveira nos pré-convocados da Movistar

Numa publicação feita no Facebook da equipa, a Movistar anunciou os seus 14 pré-convocados para a Volta a França deste ano, entre os quais está o português Nelson Oliveira.

O ciclista português, de 28 anos, pode estar a caminho da sua quarta Volta a França consecutiva, corrida onde a sua melhor prestação foi o 47º lugar na classificação geral de 2015, ainda na Lampre-Merida.

Para já, apenas dois ciclistas estão garantidos nos nove que vão enfrentar as três semanas do Tour e esses são Nairo Quintana, segundo classificado em 2013 e 2015, e Alejandro Valverde, terceiro do ano passado. Nairo Quintana vem do Giro e isso pode ser um pau de dois bicos para o colombiano, que pode sentir-se muito bem nas primeiras semanas, mas na última e decisiva semana pode acusar o cansaço e quebrar. Por seu lado, Valverde preparou-se desde o início da temporada para esta corrida.

No post pode ler-se também que «os restantes sete ciclistas vão ser conhecidos depois dos campeonatos nacionais». A principal prova velocipédica do calendário arranca no próximo dia 1 de Julho.