Oficial: Rodrick já é jogador do Wolverhampton

Formado no Benfica, o jovem Rodrick Miranda está oficialmente a caminho do Wolverhampton. O jogador brilhou e evoluiu ao serviço do Rio Ave e ruma agora ao segundo escalão do futebol inglês, onde terá claras ambições de ajudar a sua equipa a subir à Premier League. O técnico Nuno Espírito Santo conhece bem a qualidade e o potencial de Rodrick, depois de já se terem cruzado no clube de Vila do Conde. O central irá rubricar um contrato válido até 2021, e em Inglaterra irá partilhar o balneário com os portugueses Hélder Costa e Ivan Cavaleiro. Os valores do négocio ainda não foram divulgados, mas é certo que o Wolverhampton irá ganhar um defesa rápido e agressivo, bem à imagem do futebol britânico.