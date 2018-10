Rescaldo Portugal x México: Nani ou André Silva?

Para dar o mote à análise desta questão, uma curiosidade: quando procurava imagens para serem a capa deste artigo, apenas encontrava imagens de Cristiano Ronaldo a festejar golos com … André Silva. Estranho? Não, não de todo. Só para relembrar que a dupla Cristiano – André Silva marcou 17 dos 22 golos que Portugal tem na qualificação para o Mundial do próximo ano! E porquê mudar? Foi isso que inquietou muita gente quando saiu o 11 português, quando se viu Nani no lugar que até agora tinha sido ocupado (e bem) por André Silva.

Este jogo foi um dejá vu ao Europeu de 2016. Desde logo o 11 pouco mudou do usado o ano passado, depois continuou a ver-se uma equipa sem ideias, sem capacidade de ter a bola e com muito poucas oportunidades de golo. Uma seleção ‘envelhecida’, no fundo.

Fonte já não é o que era, Moutinho já não é o que era, mas principalmente, Nani já não é o que era. O extremo do Valência foi o escolhido para jogar ao lado de Ronaldo na frente de ataque neste jogo contra o México, à semelhança do que aconteceu no Europeu ganho pela nossa Seleção, relegando André Silva para o banco. O que é que se viu de Nani e Ronaldo? Pouco ou nada! Uma dupla que já fez muito jogos junta, mas que, comparando com a dupla que Ronaldo faz com o novo avançado do Milan, está muitos furos abaixo.

Muito desapoiado, Cristiano Ronaldo esteve muito apagado no jogo de hoje // Fonte: ABC News

Já foi referido que se viu uma seleção ‘envelhecida’, e isso nota-se também na nossa principal referência – Cristiano Ronaldo. O nosso capitão já não é um extremo, está a tornar-se cada vez mais num ponta de lança, mas um ponta de lança que tem que ter alguém que faça o ‘trabalho sujo’ para ele brilhar. E é exatamente isso que André Silva faz! A sua pujança, a sua vivacidade, agressividade, velocidade, capacidade de segurar a bola e puxar defesas para si são características que fazem sobressair as capacidades de Cristiano Ronaldo, e é isso que tem feito com que o CR7 marque tantos golos pela seleção nos últimos tempos. André Silva tem o condão de ir buscar o melhor Ronaldo. Não foi por acaso que há tempos (antes destas notícias sobre o desejo de Ronaldo de sair do Real Madrid) saiu uma notícia que dizia que Cristiano Ronaldo tinha aconselhado os dirigentes do Real Madrid a contratar o jovem avançado português.

E que Ronaldo se viu este domingo? Um Ronaldo murcho, sem espaço para brilhar e, principalmente, muito desapoiado. Nani já deu muito à seleção portuguesa, mas neste momento não dá o que André Silva consegue dar. Estamos há tanto tempo à procura de um ponta de lança ‘a sério’, e agora que parece que o encontramos, não o vamos utilizar? A esperança é que isso vá mudar já na próxima quarta-feira, com a dupla mortífera portuguesa a voltar a fazer estragos.