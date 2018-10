Resultado Rússia 0x1 Portugal na Taça das Confederações 2017

Em nome da VAVEL Portugal agradecemos o acompanhamento do directo em mais uma empolgante partida da equipa campeã da Europa rumo à vitória na Taça das Confederações.

Portugal venceu a Rússia por uma bola a zero e está cada vez mais perto de chegar às meias-finais da Taça das Confederações. Para tal, valeu o tento solitário de Cristiano Ronaldo aos 9 minutos após grande cruzamento de Raphael Guerreiro. A equipa das quinas ficou várias vezes perto de ampliar o score, mas evidenciou uma tremenda falta de eficácia. A Rússia criou algum perigo nos últimos 10 minutos do encontro, mas Rui Patrício segurou a preciosa vantagem até ao fim. Portugal soma agora 4 pontos no Grupo A e precisa apenas de pontuar frente à Nova Zelândia para garantir a próxima fase da prova. Cristiano Ronaldo continua a fazer história somando agora 74 golos ao serviço das quinas.

90+4' Fim da partida!

90+3' Smolov ficou a um palmo de empatar a partida ao cair do pano.

90+1' Canto para a Rússia: Dzhikiya causou alguns calafrios mas cabeceou por cima.

90' O árbitro dá 4 minutos de descontos.

89' A Rússia tenta atacar nos momentos finais, mas Portugal conta agora com um muro composto por William e Danilo.

88' Livre perigoso para Portugal, mas a Rússia conseguiu controlar as intenções lusas.

83' ENTRA: Bukharov, SAI: Kudryashov.

82' SAI: Adrien, ENTRA: Danilo.

80' Danilo está prestes a entrar por forma a trancar a magra vantagem portuguesa.

78' SAI: André Silva, ENTRA: Gelson.

77' Amarelo para Samedov.

Fernando Santos prepara-se para lançar o valocista Gelson para tentar aproveitar possíveis perdas de bola dos russos.

74' André Silva na cara do golo não conseguiu balançar as redes contrárias.

Ficou por mostrar um cartão vermelho a Dzhikiya por agressão a Pepe.

72' Cartão amarelo: Dzhikiya.

71' Livre perigoso para a Rússia: William de Carvalho afastou o esférico e na sequência do lance Pepe foi atingido por um jogador russo.

71' Cartão amarelo para Bernardo Silva.

70' Grande defesa de Patrício a remate de um jogador russo.

Com esta alteração, a Rússia aposta tudo na igualdade jogando agora deliberadamente num sistema com dois avançados.

68' SAI: Kombarov, ENTRA: Poloz.

67' André Silva tira as medidas à baliza, mas o remate não levou a direcção desejada. Portugal está a desperdiçar muitas oportunidades para ampliar a vantagem.

65' Envolvimento de classe entre Bernardo e Cristiano, mas o astro do Real Madrid falhou o alvo uma vez mais.

64' Infelicidade para Raphael Guerreiro que terá de abandonar as quatro linhas por lesão. SAI: Raphael Guerreiro, ENTRA: Eliseu.

62' Na resposta André Gomes encontrou CR7 solto, mas o capitão das quinas vacilou na hora de concretizar.

61' A Rússia ficou a centímetros de empatar com Smolov a chegar atrasado a um cruzamento

59' Que bomba de Cédric para uma grande defesa de Akinfeev. Cheira a golo!

58' Contra-ataque feroz das quinas! Bernardo Silva conduz a bola e entrega para Cristiano que desta vez não conseguiu cabecear com a melhor direcção.

57' Amarelo para Pepe.

55' Canto para a Rússia, Pepe afasta o esférico e passa o perigo.

52' Quaresma, Nani e João Moutinho saltam do banco para aquecer.

49' Lance extraordinário: Cédric subiu que nem uma flecha pela direita e encontrou André Silva que ficou pertíssimo de aumentar a vantagem. O guardião russo brilhou e negou o golo ao jovem português.

47' A equipa russa reentrou nas quatro linhas a todo o gás, apresentando mairo agressividade na disputa dos lances.

45' Recomeçou a partida!

Alteração na Rússia, SAI: Shishkin, ENTRA: Erokhin

Ao intervalo, a vantagem lusa é inteiramente justa, valendo o tento do craque Cristiano que teve cabeça para dar vantagem aos heróis do mar. Relevo para as excelentes exibições de Guerreiro, Adrien, Bernardo e Cristiano. As alterações de Fernando Santos resultaram na perfeição.

45+1' FIM DA PRIMEIRA PARTE

45' Árbitro dá 1 minuto de desconto

44' Tiro de pólvera seca de Cristiano ao lado do alvo.

40' Que perigo: a Rússia ficou perto do empate. Smolov aproveitou uma distração de Guerreiro, mas falhou o alvo.

35' A partida apresenta agora uma intensidade baixa, muito graças à estratégia de Fernando Santos. Portugal está agora na expectativa. Foco até agora para as exibições de Raphael Guerreiro, Adrien e Cristiano Ronaldo.

30' Lance magistral do melhor do mundo, Cristiano Ronaldo que quase terminou no segundo tento da equipa das quinas. Na sequência do lance a bola sobrou para Cédric, mas o lateral não conseguiu dar seguimento à jogada.

Na cobrança, Bernadardo Silva cruzou, mas os russos não permitiram qualquer lance de perigo.

28' Cédric ganha pontapé de canto.

26' Cartão amarelo para Glushakov.

24' Livre para Cristiano: o esférico saiu com pouca potência dos pés de CR7.

22' Glushakov tenta visar as redes de Patrício, mas a defesa lusa resolveu com eficácia.

Com a presença de André Silva no ataque, Cristiano Ronaldo tem estado mais interventivo na construção de jogo português, algo que não se verificou na partida anteior frente ao México.

20' Nos últimos instantes Portugal baixou um pouco as linhas chamando claramente o adversário em busca de recuperar rapidamente a bola para apostar no contra-ataque.

17' A Rússia timidamente tenta atenuar a supremacia portuguesa, mas a equipa de Fernando Santos não deixa de procurar a baliza contrária.

13' Os lusitanos estão a dominar o jogo por completo com relevo para o dominio do miolo composto por Adrien, Bernardo e André Gomes. Classe mundial!

É o golo 74 de Cristiano pela equipa lusa!!

9' Ronaldo iniciou um lance rápido de ataque serviu Guerreiro, que voltou a dar a bola a CR7 para o craque finalizar de cabeça.

4' Portugal iniciou o duelo num 4-4-2 com André Silva e Cristiano bem na frente.

2' Bernardo Silva tenta conduzir o primeiro ataque, mas a bola não chegou a CR7 por pouco.

1' Rola a bola!! Sai a Rússia

15:52. Em Moscovo a chuva não abala o ambiente escaldante com as bancadas do Estádio dmx Spartak repleto de adeptos russos.

15:45. Onze OFICIAL da Rússia: Akinfeev; Kombarov, Dzhikiya, Vasin, Shishkin e Kudrjasov; Samedov, Glushakov, Golovin e Zhirkov; Smolov.

Foco para 4 alterações. No eixo central Fonte não resistiu à pésima exibição diante o México e avança Bruno Alves ao lado de Pepe. No miolo, Adrien oferece maior rigor deixando Moutinho no banco. Na frente Bernardo e André Silva surgem como trunfos irreverentes para servirem o inegualável Cristiano.

15:40. Onze OFICIAL das quinas: Rui Patricio, Cédric, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro, William, Adrien, Bernardo Silva, André Gomes, André Silva e Cristiano

15:30. 11 provável de Portugal: Rui Patrício, Cédric, Pepe, José Fonte, Guerreiro, William, Adrien, André Gomes, Gelson, André Silva e Cristiano.

15:20. Em relação ao 11 que empatou diante o México, Fernando Santos deverá lançar Adrien, Gelson e André Silva para os lugares de João Moutinho, Quaresma e Nani. Com André Silva ao lado de Cristiano o jogo ofensivo flui mais facilmente, mas as quinas ganham também um elemento extra para pressionar o adversário.

15:15. A Rússia lidera o grupo com 3 pontos, seguindo-se Portugal e México com 1 e, por último, a Nova Zelândia com 0.

15:10. O Campeão Europeu Portugal foi, há exactamente um ano, o rei dos empates em França, mas se o objectivo é conquistar a Taça das Confederações, os lusos têm obrigatoriamente de vencer a Rússia para que desta vez Fernando Santos deixe a calculadora no hotel.

15:00. A Rússia teve melhor sorte e na partida inaugural venceu a Nova Zelândia por dois tiros sem resposta, mesmo tendo sofrido algumas dificuldades para assumir o favoritismo.

14:50. Na primeira jornada Portugal esteve por duas vezes em vantagem diante o México, mas os golos de Quaresma e Cédric não impediram os mexicanos de igualar o marcador ao cair do pano.

14:40. A um ano do Mundial, foco para a empolgante Taça das Confederações, que em solo russo tem vindo a contar com grandes espectáculos de equipas como Portugal, Alemanha, Chile, México e Rússia.

14:30. A VAVEL Portugal está na partida que pode ser decisiva para as aspirações lusas na Taça das Confederações. Acompanhe em directo o Rússia x Portugal em directo a partir das 16h. Siga de perto todos os lances e incidências do duelo!