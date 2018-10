Depois de fechar Valbuena, Fenerbahçe ultima Seydou Doumbia

Ao que VAVEL conseguiu apurar nas últimas três horas, o avançado Seydou Doumbia encontra-se a ultimar o novo contrato com os turcos do Fenerbahçe, tendo as negociações avançado significativamente durante a madrugada. O costa-marfinense de 29 anos foi dado pela imprensa desportiva portuguesa como reforço do Sporting, mas o clube turco resolveu intrometer-se no concurso do atleta, oferecendo um salário superior ao apresentado pelos Leões.

Doumbia era um pedido de Jorge Jesus para dinamizar o ataque leonino, mas a madrugada passada deitou por terra as pretensões do treinador português; as propostas de Fenerbahçe e Trabzonspor desviaram o jogador da rota de Lisboa, que agora estará a definir os últimos detalhes contratuais com o clube de Istambul. Depois de garantir o francês Mathieu Valbuena, o Fenerbahçe prepara-se assim para fechar a contratação de Doumbia.