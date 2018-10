O mercado de transferências no Sporting

Com a importantíssima pré-eliminatória da Liga dos Campeões mesmo aí ao virar da esquina, o Sporting precisa de reforçar o seu plantel rapida, mas eficazmente, por forma a poder atacar da melhor maneira tão importante episódio da temporada 2017/2018.



Algumas definições já têm vindo a ser feitas. Desde logo destaque para a saída de Rúben Semedo para o Villareal. O jovem central português abraça assim um novo desafio, agora na Liga Espanhola.

Foto: goal.com

O sector defensivo tem sido considerado prioridade para Jorge Jesus. Assim, e após a saída de Rúben Semedo, muitos têm sido os nomes referidos para substituir o jovem central português. O melhor posicionado para ocupar o seu lugar parece ser Jeremy Mathieu. O defesa francês agrada a Jorge Jesus e, ao que tudo indica, parece estar a desvincular-se do Barcelona para ser jogador dos leões já no início de Julho.



Outro desejo do técnico leonino é Fábio Coentrão. O lateral esquerdo do Real Madrid parece ter tudo bem encaminhado para ser jogador do Sporting, por empréstimo dos merengues, durante uma temporada. O internacional português já fez mesmo os obrigatórios exames médicos, faltando apenas limar algumas arestas no negócio.

Foto: jn.pt

O sector do meio-campo também parece merecer alvo de reforço. Depois de garantidos Battaglia e Matheus Oliveira, os leões parecem estar na iminência de contratar Bruno Fernandes à Sampdoria. Ao chegar a Lisboa depois do Europeu de Sub-21, o capitão da selecção confirmou as negociações, faltando pouco para que seja anunciado como reforço leonino.



Estas entradas poderão ser salvaguarda para as eventuais saídas de William Carvalho e/ou Adrien Silva. Os dois campeões da Europa parecem ser alvo da cobiça de clubes ingleses, podendo estar na calha a saída de, pelo menos, um destes jogadores.

Foto: ASF

Para as alas, o mercado argentino parece ser o destino ideal na busca de reforços. Com a mais que provável saída de Bryan Ruiz de Alvalade, o Sporting procura um extremo esquerdo. Nomes como os de Pavón (Boca Juniors), Acuña (Racing) e Gonzalo Martinez (River Plate) parecem ser os candidatos mais fortes para reforçarem o plantel leonino.



Finalmente no ataque o grande alvo parece ser Doumbia. O avançado costa-marfinense é o principal candidato para reforçar a frente de ataque leonina. Na passada semana, e quando tudo parecia alinhavado para que o jogador da Roma chegasse a Alvalade, o interesse de clubes turcos adiou a oficialização da transferência, complicando assim a vida aos leões. Doumbia vê o campeonato turco como uma mera alternativa; todavia, os clubes envolvidos terão uma capacidade financeira que talvez consigam convencer o avançado africano. Contudo o Sporting continua na luta pelo avançado, por forma a garantir mais uma alternativa como companheiro de ataque de Bas Dost.

Muito ainda ser irá passar até o fecho do mercado, todavia, o calendário obriga o Sporting a movimentações rápidas e eficazes, por forma a definir o seu plantel a tempo dos primeiros compromissos oficiais da nova temporada. Com a volatilidade que lhe é conhecida, veremos o que o mercado de transferências tem reservado para o leão.