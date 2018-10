TVI avança: Mathieu certo no Sporting

O namoro de Jorge Jesus com Jérémy Mathieu está a um passo de ser oficial. Segundo a TVI, o central já se terá desvinculado do Barcelona e estará prestes a reforçar o plantel leonino. O jogador irá assinar até Junho de 2019 e chega a custo zero, sendo previsível que venha a ser um dos jogadores mais bem pagos do clube lisboeta.

Aos 33 anos, Mathieu pode acrescentar experiência e competitividade mas não é o jogador que tanto brilhou em Valência. O jogador veterano pode alinhar a central ou a lateral, mas deverá compôr o eixo central ao lado de Coates. De referir ainda que André Pinto e Paulo Oliveira lutarão também por um lugar na defesa do emblema verde e branco.