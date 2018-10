Sporting é Bicampeão Nacional em Futsal

Ao quarto jogo da final do play-off de Futsal, o Sporting CP festejou o seu 14º título na modalidade. O Braga foi um adversário digno e obrigou os leões a suarem para conquistar a Liga Sport Zone. Na partida decisiva no Pavilhão de Braga o Sporting entrou forte e convicto rumo à vitória. Ao minuto 6, Alex Merlim disparou um feitiço e fez o golo que ditou o resultado ao intervalo. O Braga tentou responder, mas foram os leoes a desperdiçarem as melhores ocasiões para ampliarem o score.

Na segunda metade os lisboetas voltaram a dominar, e foi sem surpresa que Diogo fez o segundo tento a 3 minutos do fim. Os arsenalistas apostaram no 5 para 4 e os sportinguistas aproveitaram para chegar ao 3-0 instantes depois, com golo especial para o guarda-redes leonino, André Sousa. Os bracarenses nao baixaram os bracos e André Machado reduziu na fase final do jogo. A emoção do Futsal empolgou qualquer amante da modalidade, sendo justo afirmar que Sporting e Braga protagonizaram um grande espectáculo. Os leões venceram em Braga pela primeira vez esta época, e logo na partida do título.