Oficial: Arango no Benfica

Christian Arango está a caminho do Benfica, vindo do Millonarios, depois do emblema sul-americano anunciar oficialmente a transferência, nas suas redes sociais.

Ainda que os valores envolvidos na transacção não tenham sido especificados, o comunicado esclarece que o clube colombiano continua a deter uma percentagem dos direitos desportivos do jogador de 22 anos.

Recorde-se que o avançado que agora chega ao futebol português tinha ingressado no Millonarios em Janeiro, proveniente do Envigado FC. Nessa fase, já cobiçado pelos encarnados, os dois clubes estabeleceram um acordo que facilitasse uma futura transferência, que se veio agora a revelar bastante útil.

Se, por um lado, o acordo já havia sido abordado pelo próprio jogador, em Março deste ano (referindo que seria um sonho jogar num clube tão grande como o Benfica e que esse seria o maior e mais importante passo da sua carreira), por outro, o próprio presidente do Millonarios nunca escondeu o assunto.

«Há um interesse importante do futebol europeu, mas temos um protocolo que está a produzir os seus frutos com o Benfica e, nesse sentido, há negociações que estão adiantadas em relação a esse jogador e a outros jogadores.», referiu, em Abril, deixando em aberto, na altura, a contratação de mais jogadores entre os dois clubes.

«Falou-se de vários jogadores, mas são negociações que estão apenas a começar, prefiro que progridam para depois falar nelas. O caso do Arango é o que está mais adiantado, mas há outros interesses também relacionados com o protocolo com o Benfica. (...) É possível pensar que de lá para cá também venha alguém, mas isso também depende dos interesses da equipa técnica do Millonarios, que irá decidir proximamente que tipo de posições quer eventualmente reforçar e que tipo de jogadores quer. Depois vamos ver se esses perfis se enquadram com essas possibilidades do exterior», disse.

A nível estatístico, em 13 partidas e um total de 340 minutos pelos colombianos, Arango registou 3 golos e 2 assistências.