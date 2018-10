Sporting: Doumbia foge aos turcos e já é leão

A novela Doumbia chegou ao fim e o futuro do avançado da Costa do Marfim passa mesmo por Alvalade. O jogador de 29 anos foi dado como certo no Sporting há poucas semanas, mas as investidas milionárias vindas da Turquia quase desviaram o atleta dos leões.

A verdade é que Doumbia é reforço do Sporting CP faltando ainda conhecer os contornos do negócio. Doumbia surgiu esta sexta-feira equipado com as cores leoninas e estará brevemente às ordens de Jorge Jesus.

O jogador experiente é rápido, forte, goleador e será o principal companheiro de Bas Dost na frente de ataque verde e branca. Doumbia é craque e chega a Portugal para acrescentar valor e prestígio à competitividade do futebol das quinas.