Portugal revestido de Bronze na Taça das Confederações

Sem Cristiano Ronaldo, Fernando Santos apostou nas segundas linhas e foi Portugal a dominar globalmente o duelo diante o México. Os lusos voltaram a falhar uma grande penalidade na primeira parte, com André Silva a vacilar perante o guardião mexicano. Na segunda metade, a defesa lusitana ficou a dormir e o México aproveitou para inaugurar o score, beneficiando de um golo na própria baliza. Portugal reagiu, mas só ao minuto 91 é que Pepe igualou o encontro, depois de um lance bem desenhado por Adrien e Quaresma.

No prolongamento, a equipa de todos nós voltou a converter uma grande penalidade, mas desta vez Adrien furou as redes e garantiu o terceiro lugar na Taça das Confederações. De referir ainda que, no prolongamento, Nélson Semedo e Jiménez terminaram expulsos, e que o portista Herrera viu o leão Patricio negar-lhe o empate perto do minuto 120. Portugal chega ao pódio na prova, mas ficará sempre o sabor amargo de ter ali a final tão perto... para o ano há mais!