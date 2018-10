Podence e Iuri Medeiros em destaque na "Marca"

O jornal desportivo espanhol "Marca" publicou esta segunda-feira um artigo no qual coloca em destaque 21 jogadores presentes no Euro Sub-21, pelo bom desempenho ou pelo potencial demonstrado durante a prova.

Tendo optado por excluir, propositadamente, os principais nomes da competição, por serem já relativamente bem conhecidos e estarem em ligas de grande competitividade - como, por exemplo, Asensio (Real Madrid), Bernardeschi (Fiorentina) e Meyer (Schalke) -, a lista inclui dois atletas portugueses, ligados ao Sporting Clube de Portugal: Daniel Podence e Iuri Medeiros.

Podence, que surge no terceiro lugar, é elogiado por ter confirmado no Euro Sub-21 a qualidade que lhe permitiu regressar aos leões em Janeiro, depois do empréstimo ao Moreirense. «Tão habilidoso quanto pequeno - mede 1,65 m - assistiu Guedes na vitória sobre a Sérvia (1-0) e marcou no triunfo diante da Macedónia (4-2) . A sua melhor exibição chegou, no entanto, na derrota com a Espanha (1-3). Com mobilidade e rasgo para o drible, Podence deixou a defesa de ‘La Rojita’ louca.», pode ler-se.

Já Iuri Medeiros aparece apenas dois lugares abaixo, ocupando o quinto posto. Descrito como a «besta negra» do Benfica - por ter marcado por 4 vezes em 5 jogos frente aos encarnados -, o extremo também não escapou ao enaltecimento dos "nuestro hermanos".

«Brilhou na vitória por 2-4 sobre a Macedónia, no seu único jogo a titular. Medeiros distribuiu duas assistências para golo [para Edgar Ié e Podence], com um pé esquerdo sublime.», sublinha o diário espanhol, dando, ainda, conta do interesse do Wolverhampton nos serviços do extremo, após a boa prestação do português durante o período de empréstimo ao Boavista.

Os dois jogadores terão agora a oportunidade de confirmar e alimentar o reconhecimento internacional, assim que regressarem ao Sporting para dar seguimento à preparação da época 2017/18.