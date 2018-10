Volta a França: Aí vão 5 para Kittel

Mais uma etapa com final ao sprint, mais uma vitória para Marcel Kittel. O ciclista da Quick-Step Floors conquistou a sua quinta etapa neste Tour, mostrando-se dominador no que toca às chegadas em pelotão compacto. Relegou para os lugares mais baixos do pódio Dylan Groenewegen (Lotto-NL Jumbo) e Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).

Mais do mesmo do que tem sido a maior parte das etapas deste Tour até agora: poucos homens na fuga e o pelotão a não dar qualquer margem aos fugitivos. Mais uma vez vimos a Lotto Soudal e a Katusha a trabalharem na frente do pelotão para não deixar os homens da frente sequer sonhar.

No entanto, o final da etapa foi um pouco diferente. Macej Bodnar (Bora Hansgrohe), homem que estava na fuga e conhecido por ser um excelente rolador, tentou a sua sorte e quase colheu os frutos, mas foi alcançado a cerca de 400 metros da meta, já com o sprint lançado. Nesse sprint, mais uma vez sem comboio, Kittel bateu todos os comboios, levando para casa a sua 5ª etapa deste Tour. Aqui fica o top 10 da etapa:

Na etapa de amanhã volta a montanha com a chegada dos Pirinéus. Teste de fogo para Froome e para a Sky. Mais uma oportunidade para Aru e Bardet tentarem destronar o britânico. Certezas? Só uma: espetáculo!