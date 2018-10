Neymar pode estar a caminho do PSG

É a notícia do dia e pode ser a "bomba" deste mercado de transferências: o Esporte Interativo garante que, de acordo com os detalhes apurados esta terça-feira, Neymar vai deixar o Barcelona e assinar pelo PSG, ainda no decorrer deste verão.

De acordo com o jornal brasileiro, o emblema parisiense está disposto a pagar a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros estabelecida pelos espanhóis e já terá chegado a acordo com o jogador brasileiro relativamente às condições pessoais.

Messi, Dani Alves e Verratti podem estar na origem da decisão

Segundo adianta Marcelo Bechler, jornalista do referido site brasileiro, são várias as razões que consubstanciam o alegado desejo de abandonar Espanha, por parte de Neymar.

De acordo com Bechler, o craque brasileiro entende que, se ficar no Barcelona, não será capaz de atingir o título de melhor jogador do mundo, por ficar eternamente na sombra de Lionel Messi - um jogador com quem tem, ao que tudo indica, um excelente relacionamento, dentro e fora das quatro linhas -, o que dificultaria a realização deste sonho pessoal.

Neymar e Messi ao serviço do FC Barcelona. (Fonte: Getty Images)

Neste sentido, e com o objetivo de dissipar quaisquer dúvidas que possam subsistir na cabeça do atleta e aproveitar um suposto agravamento de tensões entre o clube e o pai do atleta, o PSG procura convencê-lo, não só com um salário substancialmente maior do que aquele que aufere atualmente ao serviço dos blaugrana, mas também com a recente contratação do compatriota e ex-colega de equipa Dani Alves, para reforçar a defesa, e com a garantia de que Marco Verratti não será negociado com o Barcelona.

Dani Alves é reforço do PSG. (Fonte: Getty Images)

Entretanto, o mesmo site assegura que Neymar viajará, ainda, com o plantel do Barcelona para os Estados Unidos, para disputar os jogos da Champions Cup, onde encontrará equipas como a Juventus, o Manchester United e o Real Madrid (que será a última partida, no dia 29 de Julho).

Reagindo aos recentes rumores, o Barcelona já veio dar como bastante improvável um saída do jogador. «Posso garantir a 200 por cento que Neymar não se vai embora.», referiu Jordi Mestre, vice-presidente do clube. «Pareceu-me ler esta manhã que o PSG desmentia qualquer oferta. Por isso, continuamos a ter a mesma relação e assim a queremos manter.», acrescentou.

Recorde-se que o extremo brasileiro renovou o contrato que o vincula ao Barcelona na época passada por 5 temporadas, prolongando-o até junho de 2021 e tendo aumentado o valor da cláusula de rescisão do ano seguinte [o atual, portanto] para o referido acima (€222M).

Caso esta transferência se verifique, Neymar tornar-se-á no jogador de futebol mais caro de sempre, batendo os atuais 105 milhões que o Manchester United gastou para garantir a aquisição de Paul Pogba.

