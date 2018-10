Matheus Pereira e Chico Geraldes rumam ao Chaves

Sem espaço em Alvalade, os jovens criativos Matheus Pereira e Francisco Geraldes estão a caminho do Desportivo de Chaves. Os alas chegam ao clube orientado por Luís Castro por cedência do Sporting de uma temporada.

Com Acuña, Iuri, Gelson e Podence no plantal verde branco, os leões preferem ceder Matheus e Geraldes para que evoluam e joguem com regularidade numa equipa que aposta em jovens talentos. Ambos foram formados na Academia de Alcochete e têm uma margem de progressão enorme, com um futebol técnico e com altíssima nota artística.

O Chaves ganha dois reforços directamente para o onze e está a construir uma plantel forte para igualar ou superar a excelente temporada realizada recentemente.