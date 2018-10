Portugueses renovam pela Katusha

Hoje, dia 1 de Agosto, inicia-se o mercado de transferências no ciclismo. A partir de hoje os ciclistas podem decidir o seu futuro como bem entenderem. No entanto, já têm havido algumas confirmações de renovações, entre essas, as de Tiago Machado e de José Gonçalves.

Os dois portugueses da Katusha receberam novo voto de confiança por parte da equipa agora sediada na Suíça, e irão defender as cores desta equipa por mais algum tempo. José Gonçalves renovou por mais duas temporadas e Tiago Machado por mais um ano.

Ambos os portugueses tiveram trabalhos idênticos nas Grandes Voltas que participaram. Quer José Gonçalves no Giro, quer Tiago Machado no Tour, tiveram a missão de liderar o pelotão e trabalhar para os seus líderes, e ambos realizaram excelentes provas que levaram a Katusha a apostar de novo nestes ciclistas.

Em termos de vitórias, José Gonçalves conquistou a etapa rainha do ZLM Toer e a classificação geral dessa prova. Por sua vez, Tiago Machado não ofereceu nenhuma vitória à equipa.