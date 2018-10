Liga Europa: SC Braga e Marítimo seguem em frente

Depois de dois empates nos jogos fora de portas, as equipas portuguesas conseguiram superiorizar-se aos adversários e qualificarem-se para o playoff de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa.

A primeira equipa a garantir esse apuramento foi o Marítimo, que venceu o Botev Plovdiv por 2-0. A vitória ficou cimentada com um golo em cada parte, primeiro com golo de Rodrigo Pinho na cobrança de uma grande penalidade e, na segunda parte, ficou selada com o tento de Ricardo Valente.

O Sporting Clube de Braga foi mesmo a última equipa a qualificar-se e esteve muito perto de não o conseguir. O AIK adiantou-se no marcador à passagem do minuto 13, e ficou na frente até ao minuto 74 quando o guardião sueco deu um verdadeiro "frango", dando empate aos bracarenses. O jogo foi para prolongamento e parece que o SC Braga começa a descobrir um novo herói, pois Raul Silva voltou a marcar e garantiu o apuramento dos Guerreiros do Minho.

No que toca ao sorteio, realiza-se esta sexta-feira, em Nyon, pelas 12 horas. Os minhotos são cabeças de série e evitam equipas como o AC Milan ou Zenit. Por seu lado, o Marítimo tem os tubarões como possíveis adversários.