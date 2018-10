Benfica conquista Supertaça

As águias conquistaram a Supertaça no jogo que deu o pontapé de saída da nova época. No Estádio Municipal de Aveiro, o Benfica e o Vitória disputaram a final, mas foram os mais encarnados a entrarem a todo o gás com Jonas e Seferovic a inaugurarem o score nos primeiros 11 minutos.

A equipa campeã lusa relaxou na partida e o Vitória aproveitou para bater Bruno Varela perto do intervalo. O golo de Raphinha de nada serviu porque foi já no decorrer da segunda parte que Jiménez ampliou a vantagem para 3-1.

É de salientar que Pizzi participou activamente nos três tentos das águias. De referir ainda que é a sétima Supertaça da história do emblema da luz, no entanto o destaque vai para Luisão que soma já 20 títulos de águia ao peito.