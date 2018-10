Sporting entra com o pé direito...de Gelson

Para o jogo inaugural do campeonato, Jorge Jesus tinha no meio-campo a sua grande dúvida relativamente ao onze inicial. O técnico não mexeu na dupla William/Adrien, lançando assim o jovem Bruno Fernandes como apoio principal a Bas Dost. A partida começou com os leões muito pressionantes, não permitindo grande posse de bola ao Desportivo das Aves; apesar disso, a equipa de Alvalade tardava em criar lances de perigo.

A primeira ameaça surgiu aos 19 minutos com Bruno Fernandes a rematar forte para uma boa defesa de Adriano Fachini. Dois minutos volvidos e foi a vez do argentino Acuña testar o guarda-redes do Desportivo das Aves com um tiro à entrada da área. Todavia o Desportivo das Aves respondeu de pronto e, no minuto seguinte, foi Braga a alvejar a baliza sportinguista, obrigando Rui Patrício à defesa da tarde.

Pouco a pouco, os homens de Ricardo Soares foram-se libertando da pressão leonina, equilibrando gradualmente a contenda. Todavia, e quando pouco passava dos 22 minuto, o Sporting apanhou o adversário em contrapé e lançou Gelson Martins que, no um-para-um já dentro da área, não teve dificuldade em rematar e bater o guardião Adriano; estava feito o primeiro golo do novo campeonato.

Foto: sábado.pt

O Desportivo das Aves acabou por reagir bem ao golo sofrido; aos 35 minutos, a equipa da casa recuperou a bola no seu ataque e Guedes testou a atenção do guardião leonino com um remate descaído na direita.

No segundo tempo a equipa da casa entrou mais agressiva, equilibrando a batalha do meio-campo, mas sem nunca ameaçar a baliza verde-e-branca. Todavia, e com o passar dos minutos, os avenses como que iam ganhando confiança perante a incapacidade do Sporting em matar a partida. Para evitar o adormecimento da sua equipa, Jorge Jesus fez entrar Podence e Battaglia; aí o leão voltou ao ataque, devido em muito à agressividade do médio argentino no meio-campo.

Assim, inúmeras foram as vezes que os leões chegaram com perigo junto da baliza adversária, revelando aí alguma falta de esclarecimento. Contudo foi já à entrada para o último quarto-de-hora da partida que o Sporting desfez as dúvidas quanto ao vencedor. Cruzamento da esquerda, e um mau alívio da defesa da casa a deixar a bola à mercê de Gelson Martins que, no coração da área, atirou a contar, fechando assim as contas do jogo.

Com este triunfo o Sporting cumpre a sua missão e arranca o campeonato com três pontos, já o Desportivo das Aves terá de esperar pela ronda seguinte para tentar somar os primeiros pontos no regresso ao escalão maior do nosso futebol.